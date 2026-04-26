NI DESARROLLO NI AGUA EN CALAKMUL; REUTERS EXHIBE PROMESAS INCUMPLIDAS DEL TREN MAYA PESE A ACUEDUCTO ANUNCIADO

La prensa internacional volvió a colocar bajo la lupa al Tren Maya tras un reportaje de Reuters, retomado también por DW Español, que advierte que el megaproyecto ferroviario no ha cumplido con las expectativas de desarrollo regional ni con el impulso turístico prometido para el sureste del país. En Xpujil, en el municipio de Calakmul, Campeche, habitantes indicaron que continúan sin acceso regular al agua pese a promesas asociadas a obras vinculadas al proyecto ferroviario, entre ellas el acueducto Adolfo López Mateos–Xpujil, lo que obliga a familias a trasladarse semanalmente a otras comunidades para abastecerse.

El análisis señala que los ingresos del tren cubren menos del 13% de sus costos operativos, mientras los seis hoteles construidos a lo largo de la ruta registraron niveles de ocupación mensual promedio de entre 5% y 24%, y en recorridos observados había menos de 40 pasajeros en trenes con capacidad para 230 asientos. Además, la meta anual inicial de 3 millones de pasajeros fue reducida a 1.2 millones, mientras el costo del proyecto pasó de 7 mil millones a más de 25 mil millones de dólares.

El reportaje de Reuters documenta además que comunidades cercanas al trazo ferroviario señalan beneficios limitados en servicios básicos y empleo pese a la magnitud de la inversión pública. Este caso forma parte de los testimonios recopilados en la investigación internacional que contrastan con los objetivos planteados originalmente para detonar el desarrollo regional en el sureste mexicano.

El reportaje también documenta que, pese a la construcción de infraestructura asociada al tren, comunidades cercanas a la vía férrea señalan beneficios limitados en servicios y empleo, en contraste con los objetivos planteados originalmente para impulsar el desarrollo regional del sureste mexicano.