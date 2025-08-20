MAÑANERA DE AMLO VIOLÓ DERECHOS DE PERIODISTAS CON “QUIÉN ES QUIÉN EN LAS MENTIRAS”: FIA

Fuerza Informativa Azteca (FIA) dio a conocer, a través de sus plataformas, que un tribunal colegiado resolvió que la sección “Quién es quién en las mentiras” de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador violó derechos constitucionales de periodistas y analistas. La resolución señaló que estas intervenciones afectaron el honor de los señalados y generaron un clima de hostilidad con riesgo de violencia en su contra.

El fallo advierte que las autoridades deben abstenerse de utilizar plataformas oficiales para desacreditar a críticos, recordando que el Estado tiene la obligación de proteger el ejercicio pleno de la libertad de expresión y de prensa en México.