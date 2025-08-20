miércoles, agosto 20, 2025
Lo último:
Nacionales

MAÑANERA DE AMLO VIOLÓ DERECHOS DE PERIODISTAS CON “QUIÉN ES QUIÉN EN LAS MENTIRAS”: FIA

user editor

Fuerza Informativa Azteca (FIA) dio a conocer, a través de sus plataformas, que un tribunal colegiado resolvió que la sección “Quién es quién en las mentiras” de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador violó derechos constitucionales de periodistas y analistas. La resolución señaló que estas intervenciones afectaron el honor de los señalados y generaron un clima de hostilidad con riesgo de violencia en su contra.

El fallo advierte que las autoridades deben abstenerse de utilizar plataformas oficiales para desacreditar a críticos, recordando que el Estado tiene la obligación de proteger el ejercicio pleno de la libertad de expresión y de prensa en México.

También te puede gustar

Joven cae en cascada de 40 metros, cuando tomaba fotos

telemarwebmaster_gs2m70wg

Gobierno federal enlista gasolineras fantasmas con los precios más bajos del país

telemarwebmaster_gs2m70wg

YA SE ADQUIRIÓ EL 96% DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS: SHEINBAUM

Publicad0rTelemar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *