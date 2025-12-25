MÉXICO, PRINCIPAL COMPRADOR EXTRANJERO DE MAÍZ; IMPORTA MÁS DE 22 MILLONES DE TONELADAS

Fuente: Juan Ortiz

Entre enero y noviembre de 2025, México registró importaciones por 43 millones 600 mil toneladas métricas de granos y oleaginosas, el nivel más alto del que se tenga registro, de acuerdo con datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

El volumen importado representa un aumento de 2 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 42 millones 700 mil toneladas, lo que consolida a México como el segundo mayor importador mundial de granos y oleaginosas, solo detrás de China.

El maíz fue el principal producto importado, con 22 millones 400 mil toneladas en los primeros once meses del año, un crecimiento de 2.2 por ciento anual. En particular, las importaciones de maíz blanco se dispararon 310.7 por ciento, al pasar de 216 mil toneladas en 2024 a 887 mil toneladas en 2025, lo que refleja una mayor dependencia externa para el consumo humano.

En contraste, el maíz amarillo registró una ligera contracción de 0.8 por ciento, asociada a ajustes en la demanda del sector pecuario. En términos de valor, el total de las importaciones disminuyó 4.9 por ciento, debido a menores precios internacionales, especialmente en maíz, frijol y trigo.

El director general del GCMA, Juan Carlos Anaya, advirtió que estas cifras confirman que la seguridad alimentaria del país depende cada vez más del mercado internacional, ante la falta de cambios estructurales que fortalezcan la producción nacional.