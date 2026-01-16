LA DETENCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CAMPECHE DETONA LA ÚLTIMA POLÉMICA DE LAYDA: EL PAÍS MÉXICO

Una publicación del medio de comunicación y noticias El País México expone que las acusaciones contra la gobernadora Layda Sansores se toparon esta semana con la detención del José Abud, que fue liberado el miércoles pero el proceso continúa y cuyo abogado dijo se trató de un montaje policial para quitar de en medio a alguien que se había vuelto molesto para la mandataria morenista, que se había enfrentado a él públicamente, y ante las dudas por posible ∆bu$o de poder, la presidenta Claudia Sheinbaum le lanzó la advertencia de que “no se puede usar la justicia como una vendetta política”.



El País México señala que las crecientes acusaciones de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, censura o intimida las voces críticas con ella o su Gobierno se han topado esta semana con un episodio que levanta de nuevo las sospechas, también en el Ejecutivo Federal, del mismo partido. El rector de la Universidad del Estado, José Alberto Abud, fue detenido el lunes por supuesta tenencia de drØg∆s, y puesto en libertad el miércoles por la tarde tras la primera audiencia con el juez, según reporta El Universal. El proceso, no obstante, continúa. El abogado defensor alega que no hay pruebas que lo acrediten y que se trató de un montaje policial para quitar de en medio a alguien que se había vuelto molesto para la dirigente morenista, que se había enfrentado a él públicamente.

Las dudas en torno al posible ∆bu$o de poder de la mandataria campechana han llevado a la presidenta, Claudia Sheinbaum, a lanzarle una advertencia este miércoles. “No se puede usar la justicia como una vendetta política”, ha expresado con contundencia, tras indicar que le ha pedido a los secretarios de Seguridad y Gobernación que estudien el caso.



Agrega que Layda Sansores tardó 30 años en hacerse con el cargo de gobernadora y lo logró en 2021 bajo las siglas de Morena, después de un peregrinaje por casi todas las formaciones del espectro político, y hoy ejerce sus funciones con mano de hierro hacia sus rivales políticos.

Más información: https://elpais.com/mexico/2026-01-14/la-detencion-del-rector-de-la-universidad-de-campeche-detona-la-ultima-polemica-de-layda-sansores.html