“CONGELA” SUIZA ORO VALORADO EN 5 MIL MILLONES DE EUROS DE MADURO; RECURSOS REGRESARÍAN EN BENEFICIO DE LOS VENEZOLANOS

En un video publicado en sus redes sociales, el analista y creador digital Alejandro Bruno Ceballos González replica un reporte de Leónidas Libertario sobre el “bomb3zo” contra el régimen que encabezó Nicolás Maduro por parte de Suiza, quien puso candado a los activos del hoy detenido y en manos del Gobierno de Estados Unidos a través del Consejo Federal, ordenando el “congelamiento” inmediato y por 4 años de cualquier recurso vinculado a él y a 37 personas de su entorno.

El objetivo es evitar que fondos ilícitos se muevan fuera de Suiza, y lo más importante es que si ese país confirma que se trata de recursos obtenidos de manera ilegal, buscará que ese dinero regrese en beneficio del pueblo venezolano, “y es donde los números asustan”, pues reportes de Euronews y Reuters señalan que Venezuela envió 127 toneladas de oro del Banco Central a refinerías suizas durante 5 años, lo cual es un botín valorado en alrededor de 5 mil millones de euros. “Mientras el país se empobrecía y millones de personas tenían que irse, la cúpula se blindaba afuera, y por supuesto no es sorpresa para los venezolanos, sino la confirmación del saqueo de un país bajo la fachada llamada socialismo del Siglo XXI”, remata la información.