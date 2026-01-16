ESCUCHE LA “INNOVADORA ESTRATEGIA” DE LA SECRETARIA DE TURISMO PARA LA FERIA INTERNACIONAL EN ESPAÑA

La secretaria de Turismo, Adda Solís Peniche, afirmó que trabaja para promover al estado en la próxima Feria Internacional en España, teniendo como estrategia la degustación de platillos gastronómicos de la región.

Señaló que en este evento espera captar turistas que arriben a la ciudad durante el Mundial.

Durante una rueda de prensa, se le preguntó si tenía previsto colocar pantallas para que no solo los turistas, sino también los campechanos, puedan disfrutar de los partidos y con ello detonar la economía de los restauranteros de la calle 59. Al respecto, respondió que se encuentra en pláticas para gestionarlo; sin embargo, anticipó que es complicado obtener la señal debido al tema de exclusividad.