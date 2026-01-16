viernes, enero 16, 2026
Lo último:
Locales

ESCUCHE LA “INNOVADORA ESTRATEGIA” DE LA SECRETARIA DE TURISMO PARA LA FERIA INTERNACIONAL EN ESPAÑA

La secretaria de Turismo, Adda Solís Peniche, afirmó que trabaja para promover al estado en la próxima Feria Internacional en España, teniendo como estrategia la degustación de platillos gastronómicos de la región.

Señaló que en este evento espera captar turistas que arriben a la ciudad durante el Mundial.

Durante una rueda de prensa, se le preguntó si tenía previsto colocar pantallas para que no solo los turistas, sino también los campechanos, puedan disfrutar de los partidos y con ello detonar la economía de los restauranteros de la calle 59. Al respecto, respondió que se encuentra en pláticas para gestionarlo; sin embargo, anticipó que es complicado obtener la señal debido al tema de exclusividad.

También te puede gustar

HALLAN DROGA EN CAMIÓN TORTON QUE IBA DE CAMPECHE A MÉRIDA

Llama gobernador Aysa González a no confiarse para evitar rebrote de Covid-19

8 trabajadores de la Secretaría de Salud han muerto por COVID-19, afirma líder sindical

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *