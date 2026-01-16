CDH-AMC CUESTIONA DETENCIÓN DE ABUD FLORES Y ALERTA RIESGO A LA AUTONOMÍA UNIVERSITARÍA

La Comisión de Derechos Humanos de la Academia Mexicana de Ciencias manifestó su preocupación por la detención del rector de la Universidad Autónoma de #Campeche, José Alberto Abud Flores, ocurrida el lunes 12 de enero, así como por su liberación provisional un día después, al advertir posibles irregularidades en la actuación de la policía estatal y riesgos para la autonomía universitaria.

En un comunicado, el organismo señaló que la información difundida sobre la detención es imprecisa y carece de detalles claros, lo que sugiere un posible incumplimiento de los protocolos que deben garantizar la legalidad y el debido proceso en la actuación policial.



La Comisión destacó que, tras la detención, durante la madrugada del martes 13 de enero se habría realizado un procedimiento acelerado para la designación de Fanny Guillermo Maldonado como rectora sustituta, situación que consideró preocupante por su impacto en la autonomía universitaria.



Desde la perspectiva de los derechos humanos, subrayó que toda detención debe apegarse estrictamente al debido proceso y advirtió que la rapidez con la que se dio la sustitución del rector, en continuidad con su detención, pone en riesgo principios constitucionales que deben ser respetados por todas las autoridades.