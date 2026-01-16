DETONACIONES AL AIRE IMPIDEN RAPIÑA DE LECHE TRAS VOLCADURA DE TRÁILER EN LA SABANCUY–ISLA AGUADA

Ciudad del Carmen.- En el kilómetro 48 de la carretera federal Sabancuy–Isla Aguada, con detonaciones al aire, elementos de la Guardia Nacional impidieron la rapiña del cargamento de cajas de leche líquida de un tráiler que se volcó.

De acuerdo con reportes y a un video que circula en redes, un numeroso grupo de personas a bordo de diversos vehículos arribó al sitio donde quedó volcada la unidad de la empresa Traxión. La caja del tráiler no se abrió y permaneció de costado.

Ante la intención de los “visitantes” de acercarse a la unidad pesada para sustraer la mercancía, los elementos de la Guardia Nacional activaron los protocolos de seguridad y realizaron las detonaciones al aire para disuadirlos.

No hubo reporte de personas lesionadas, y las autoridades montaron vigilancia para prevenir nuevos incidentes.