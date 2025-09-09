EL GOBIERNO DEL CAMBIO ES UN FRACASO Y DESTRUYÓ AL ESTADO EN LUGAR DE REACTIVAR LA ECONOMÍA: SIMÓN DÍAZ

El Gobierno del Estado no cumplió su promesa de reactivar la economía, pero sólo dice que está en un estudio de análisis, por lo cual hoy estamos en la miseria y la crisis nos está acabando, criticó Jorge Simón Díaz, presidente de la Unión de Locatarios, y admitió que “mucha gente queríamos el cambio, pero hoy estamos arrepentidos porque sólo destruyó al Estado y es un fracaso”.

Al lamentar que no hay reactivación en ningún Municipio, Simón Díaz recalcó que los locatarios del mercado público “Alonso Felipe Andrade” (AFA) están arrepentidos de haber votado por el cambio, pero vienen las elecciones del 2027 y hay que ver quién puede hacer un cambio pero para bien y reactiva la economía.

Y sentenció: “Lo importante en cualquier comunidad es la economía, porque sin el dinero no podemos vivir, y no podemos depender de las migajas y las limosnas que le dan a la gente. Los comerciantes estamos acostumbrados a ser autosuficientes, y el cambio ese que cacaraquearon nunca llegó y parece ser que nunca va a llegar”.

Los programas sociales no resuelven el problema de fondo, porque con 100 pesos no compras medicamentos ni la canasta básica, son migajas que no reactivan la economía, finalizó Simón Díaz.