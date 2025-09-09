¡INTOLERANCIA Y REPRESIÓN EN MORENA! EXDIRIGENTE AFIRMA QUE HAY MUCHA GENTE CORRUPTA, Y REPORTAN SU REMOCIÓN DE UN CARGO

Eduardo Cervantes, miembro fundador y primer dirigente de Morena en la Ciudad de México, fue separado de su cargo como responsable del Programa de Formación Política del Comité Ejecutivo Estatal, luego de sus fuertes críticas contra la militancia y dirigencia del partido. El propio Cervantes confirmó su despido a través de un mensaje en los chats internos, donde informó que la decisión fue tomada por la presidencia del CEE.

“Me permito informarles, queridas compañeras y compañeros, que hace un par de horas fui informado de mi separación de la responsabilidad que tenía en el Programa de Formación Política del CEE, por decisión de este órgano y del Presidente del mismo. Para su conocimiento. Ya veremos”, escribió el exdirigente en el comunicado interno.

La destitución ocurrió tras las declaraciones del 24 de agosto en la conferencia ‘La Chilanguera’, organizada por el grupo parlamentario de Morena en el Congreso capitalino. En esa ocasión, Cervantes denunció que dentro del partido “hay mucha gente que miente, que es corrupta y que no comparte los fundamentos del proyecto”, por lo que aseguró que “el principal enemigo está adentro”.

El fundador de Morena también acusó que 11 de los 24 gobernadores provienen del PRI, y reprochó que un exoperador que “desmanteló la organización” sea ahora secretario de Educación Pública. Además, criticó a quienes desde el poder disfrutan de lujos y privilegios como viajes de primera clase, universidades en Europa para sus hijos y vacaciones en Disneylandia.

Ante este escenario, Paulo Emilio García, vocero del grupo parlamentario en el Congreso de la Ciudad de México, pidió esperar la confirmación oficial sobre la remoción y negó que exista censura dentro de Morena, aunque reconoció que persisten diferencias internas.

Fuente: El Imparcial, Político MX