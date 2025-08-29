MOLESTIA MAGISTERIAL PORQUE LA SEDUC NO CONFIRMÓ SI TAMBIÉN TENDRÍAN ASUETO Y TUVIERON QUE IR A SUS CENTROS DE LABORES
A través de sus redes sociales, integrantes del magisterio campechano patentizaron su descontento contra la Secretaría de Educación, a cargo de Víctor Sarmiento Maldonado, pues pese al anuncio oficial de que los trabajadores estatales no laborarían si el equipo de béisbol Piratas de Campeche ganaba anoche, lo que ocurrió, no les avisaron si también ellos estarían de asueto o cómo iban a trabajar. “Prof. Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, sacarán algún comunicado en la página oficial de la Seduc Cam o cómo nos justificamos”, “No juegue con el sentimiento de todos jeje, sean claro y con oficio en mano”, “Maestro disculpe, se emitirá algún comunicado para los maestros?”, y “No confirmaron el home office maestro”, son algunas de las quejas.