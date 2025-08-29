MUJER SE DESVANECE Y MUERE EN LA VÍA PÚBLICA, EN CARMEN

La mañana de hoy viernes 29 de agosto se registró un lamentable hecho en la colonia San Nicolás, donde una mujer se desvaneció repentinamente sobre la banqueta de la privada Jacinto, a la altura de la avenida Boquerón del Palmar, y perdió la vida en el lugar.

De acuerdo con testigos, la fémina caminaba acompañada de un hombre cuando de pronto cayó inconsciente. Paramédicos de Protección Civil arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios, pero al valorarla confirmaron que ya no tenía signos vitales y cubrieron el cuerpo con una sábana azul.

Policías estatales acordonaron el área en espera de la Vicefiscalía General del Estado, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Trascendió que la víctima sería madre de un trabajador de una empresa refresquera local. Hasta el momento, no hay información oficial sobre su identidad, ni de la causa del deceso.