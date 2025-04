EL PAGO DE PENDIENTE DE DOS MESES A TRABAJADORES DEL PAN ES RESPONSABILIDAD DE DIRIGENCIA SALIENTE: NELLY MÁRQUEZ

– El partido cambiará de sede y cumplirá con empleados que acrediten relación laboral

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Campeche, Nelly Márquez Zapata, responsabilizó a la dirigencia saliente del adeudo de dos meses de salario a trabajadores del partido. Señaló que hasta ahora no ha recibido oficialmente la administración, ni acceso a la información financiera, por lo que no puede hacerse cargo de los pendientes. “Si no han pagado dos meses la nómina, pues eso lo tendría que responder el secretario y el presidente saliente, ¿no?”, declaró.

Aseguró que el partido cumplirá con los trabajadores que cuenten con contrato vigente y que puedan demostrar su inclusión en la nómina, pero advirtió que no permitirá irregularidades ni documentos falsos. Reprochó que la secretaria general y la expresidenta del comité estatal se nieguen a realizar la entrega-recepción, lo cual calificó como una ilegalidad que le impide revisar a fondo la situación administrativa.

Márquez adelantó que el comité estatal operará próximamente desde una nueva sede y que se renovará con un equipo distinto. Añadió que, al tratarse de recursos públicos, habrá auditorías una vez que se realice la entrega oficial. “Yo voy a llegar con gente nueva para hacer los trabajos del Partido Acción Nacional”, concluyó.