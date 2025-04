FALSO QUE PEMEX YA PAGÓ: JOSÉ CASTILLO; ¿POR QUÉ SE MIENTE?, PREGUNTA

Luego de que la gobernadora Layda Sansores asegurara que Pemex ya pagó a los empresarios en Carmen, José Ángel Castillo García, secretario general del Sindicato de la Construcción de la COR, denunció que la versión oficial de que todos los pagos a proveedoras han sido cubiertos es falsa, y dijo no saber por qué se miente.

Según el líder sindical, la mayoría de las empresas siguen sin recibir el pago total, lo que ha provocado despidos masivos, adeudos de salarios y una crisis laboral creciente en Ciudad del Carmen.

“Prácticamente ya no hay trabajadores en las áreas administrativas de las compañías; apenas uno o dos sobreviven. La situación es crítica, Pemex está por los suelos, y mientras no se les cumpla a las empresas, no va a mejorar”, sentenció.

Castillo García detalló que, aunque algunas grandes empresas como Cotemar, Demar, Diavaz, Latina, Typhoon y DM Ingenieros recibieron abonos parciales de hasta un 40%, más del 60% de las pequeñas y medianas empresas no ha recibido ni un peso.

El dirigente sindical también expuso que los empresarios no protestan por temor a represalias, lo que ha generado un clima de miedo y resignación. “No hay manifestaciones ni bloqueos porque temen ser castigados, pero mientras sigan callados, seguirán sin recibir su pago”, advirtió.

La falta de pagos ha desencadenado una ola de demandas laborales en el Centro de Conciliación Laboral (Cencolab), donde los trabajadores despedidos —y aquellos que aún laboran sin recibir sueldo— han comenzado procesos legales contra las empresas.

Además, señaló que convenios extrajudiciales firmados para desistir de acciones legales no tienen validez plena si no se formalizan correctamente ante las autoridades laborales, dejando a muchos trabajadores desprotegidos.

“La triste realidad es que los empresarios no han sido pagados y los trabajadores siguen sufriendo. Carmen está sin trabajo y sin rumbo”, concluyó.