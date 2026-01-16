viernes, enero 16, 2026
Lo último:
Locales

HOY LANZAN LA NUEVA APP DEL KOOX PERO SOLO PARA ANDROID, CONFIRMA ARTEC

San Francisco de Campeche.- El director del Artec, Eduardo Zubieta Marco, informó que hoy será publicada en la página oficial de la dependencia la nueva aplicación para el uso del sistema Ko’ox.

Señaló que, en una primera etapa, la app estará disponible para teléfonos con sistema Android y posteriormente se habilitará para usuarios de iOS. El funcionario no dio a conocer el nombre de la aplicación, pero confirmó que sustituirá a la plataforma anterior.

También te puede gustar

DOS IMPLICADOS EN ATAQUE CON ARMAS Y BOMBAS MOLOTOV PASAN A FUERO FEDERAL

CONFIRMAN A MANUEL TURIZO PARA EL CARNAVAL DE CAMPECHE

Cerrarían 50 tortillerías por culpa de Biby Rabelo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *