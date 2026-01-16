HAY DESABASTO DE TARJETAS KO’OX EN DUNOSUSA Y WILLYS AÚN REVISA SU LOGÍSTICA, PERO YA ES OBLIGATORIO USARLAS, CONFIRMA ARTEC

Al resaltar que ya se considera obligatorio el uso de tarjetas para abordar el Ko’ox, el director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco, admitió que hay problema de desabasto de plásticos en las tiendas Dunosusa, mientras en los Willys aún checan su logística para iniciar la distribución.

Invitó a la ciudadanía a acercarse mañana otra vez a los Dunosusa, donde habrá más entrega de tarjetas, y pidió no preocuparse, pues también habrá repartición en los mismos camiones, además de la entrega en escuelas.

Es de resaltar que pese a la insistente publicidad de que también en los Willys se pueden adquirir los plásticos, hasta el momento en esos establecimientos no ha sido entregado uno solo.