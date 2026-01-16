PARA EXIGIR PAGO DE LA PROMOCIÓN DOCENTE 2024-2025, LABORARÁN BAJO PROTESTA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE

San Francisco de Campeche.- Maestros y administrativos del Instituto Tecnológico de Campeche protestaron porque no les han pagado la promoción docente desde julio de 2024 hasta diciembre del 2025, ni hay información sobre cuándo lo recibirán, lo que l3s¡ona su economía.

Wendy Paloma Mass Ku, secretaria general sindical de la Delegación 58, aseguró que a partir del lunes van a trabajar bajo protesta, para no interrumpir el servicio educativo, hasta que les paguen los retroactivos desde 2024.

Esta irregularidad es a nivel nacional pero en el Tec de Campeche afecta a 4 maestros, por lo cual colocarán mantas en señal de protesta, y analizan interponer una demanda colectiva ante estas irregularidades.

Además, reveló que hay personal que tampoco ha recibido el estímulo de puntualidad y asistencia, ni económicos, ante lo cual reiteró la exigencia de que les paguen de manera puntual, pues ellos cumplen con sus tareas y no se trata de un favor, sino de un derecho.