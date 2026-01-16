EXTRALIMITADO PEDIR CÁRCEL CONTRA PERIODISTAS CRÍTICOS, AFIRMAN; “HAY INTOLERANCIA DESDE EL PRIMER DÍA DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN ESTATAL”

Paul Arce Ontiveros, presidente del Comité Directivo Estatal de Movimiento Ciudadano (MOCI) y diputado local, denunció que el Gobierno Estatal ha incrementado su hostilidad hacia la prensa y opositores, y consideró como “extralimitado” el uso de penas de cárcel para quienes ejercen la crítica, en referencia al caso del periodista Jorge Luis González Valdez, mismo que, aseveró, no debe repetirse.

El legislador lamentó que desde el primer día, la actual Administración estatal ha mostrado intolerancia hacia medios de comunicación y periodistas críticos. “Hemos llegado a una época en la que el Gobierno está en contra de los medios de comunicación que no piensan igual, por lo cual imponer penas de cárcel es excesivo, se extralimita y pone en estado de vulnerabilidad a los periodistas, cuando debemos aceptar la libre crítica. Como funcionarios, estamos expuestos al escrutinio”, señaló.

Al señalar si es incongruente que se argumente incitación al ØdiØ (contra González Valdez), mientras en el Martes del Jaguar se incurre en eso, Arce Ontiveros afirmó que debe haber “piso parejo”, pues tanto periodistas como funcionarios deben ser sancionados si incurren en faltas, sin privilegios ni impunidad para ningún sector.

Criticó además lo que consideró una falta de congruencia del Gobierno Estatal, que públicamente niega ejercer represión pero cuyas acciones muestran lo contrario. “La congruencia debe ser elemental, sobre todo cuando se trata de gobiernos del mismo partido a nivel federal y estatal”, concluyó.