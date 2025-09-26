¡PROTESTA Y ULTIMÁTUM A LA CFE! EFICIENTA HOY ANTES DE LAS 5 DE LA TARDE SU SERVICIO EN RENOVACIÓN, O TOMARÁN SUS OFICINAS EN PALLAS

Ciudad del Carmen.- Hartos de no recibir respuesta a sus insistentes peticiones de poner fin a las fallas en el suministro eléctrico desde hace más de 2 semanas, lo que afecta sus actividades cotidianas y les genera pérdidas en electrodomésticos, vecinos de la colonia Renovación, Tercera Sección, se manifestaron hoy en el Centro de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para exigir atención inmediata, de lo contrario, tomarán de manera pacífica las instalaciones.



Los inconformes llegaron al inmueble, ubicado en la colonia Pallas, expusieron que los “cortes” o apagones ocurren principalmente en la noche, y el plazo para pagar por el servicio vence este 29 de septiembre, de ahí su decisión de protestar.



Fueron atendidos por personal de la CFE, que recibió su oficio de inconformidad y prometió “checar sus demandas”, ante lo cual lanzaron el ultimátum: “Si el servicio no se restablece este mismo día antes de las 5:00 de la tarde, tomaremos pacíficamente las instalaciones como medida de presión”.