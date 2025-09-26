“TENGO EL RESPALDO DE MILLONES DE MEXICANOS”, ASEGURA ADÁN AUGUSTO

Al señalar que si lo pide la Fiscalía General de la República está dispuesto a ir a declarar (por el caso Hernán Bermúdez), a la pregunta de si tiene el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el senador Adán Augusto López Hernández respondió: “Yo creo que tengo el respaldo de millones de mexicanos que somos parte de este movimiento”.

Afirmó que “ninguno de los que estamos aquí en este momento reunidos podemos saber qué contiene el expediente de esas averiguaciones, porque las carpetas, por ley el Ministerio Público, el fiscal y la Fiscalía están obligados a guardar la secrecía de la investigación.

Via: Radio Fórmula.