DEPARTAMENTOS DEL BIENESTAR COSTARÁN $400 MIL A ESTUDIANTES: ELVIRA DE LA PEÑA

Los pagos serán “a muchos años y de $1,800 al mes, que no es nada”, afirma

San Francisco de Campeche.- Al anunciar que la primera etapa de la construcción de casas del Bienestar será en dos predios: en 3 hectáreas de La Soledad, donde se puso la primera piedra y albergará de 400 a 450 viviendas, y Polígono 4, Fracción B (Tamarindos-Cuatro Caminos) con el mismo promedio de construcciones, Elvira de la Peña Abreu, titular de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi), estimó que los departamentos de 60 metros cuadrados costarán 400 mil pesos para estudiantes.



Mientras una imagen precisaba que el periodo de inscripción de solicitudes es desde ayer 25 de septiembre hasta el próximo 2 de octubre, precisó que del total de las casas, el 20% será para alumnos a través del programa “Renta con opción a compra”, en el cual ya trabajan.



De la Peña Abreu explicó que el financiamiento será a través del Banco del Bienestar, que no cobrará intereses, a pagar por “muchos años” a razón de unos mil 800 pesos mensuales, que no es nada, y pidió a los interesados no desesperarse, pues luego vendrá la segunda etapa.