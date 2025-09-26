Esa quimera reeleccionista no depende ni de las ocurrencias de la Tía ni de las ambiciones de su familia, sino de todos y cada uno de los ciudadanos con derecho al voto…

–“No hallan la manera de parar el rumor que la propia Tía gobernanta esparció de que no le haría el feo a una reelección. Dijo que ya había dado siete gritos de independencia y que va por más, sin referirse exactamente a los dos que le faltan como mandataria estatal” disertó el poeta Casimiro ante sus amigos de tertulia.

–“Lo que aparece a simple vista es que sí ambiciona reelegirse, y así lo expresó públicamente aunque ahora quieran maquillar sus palabras”, coincidió el bolero don Memín. “Luego de ver las reacciones de rechazo y repudio a esa idea que externaron cientos de comentaristas en las redes sociales, intentan recomponer el entuerto pero el mensaje ya está dado y la respuesta abrumadora es “ni lo sueñes”, complementó.

–“Viendo las cosas con frialdad, moderó una vez más el viejo don Julián, tenemos que recordar que nuestras leyes ya no permiten la reelección ni para diputados ni alcaldes, por lo que es imposible que consuma su deseo. Lo que sí puede hacer, y ya está trabajando en eso, es imponer a su sucesora para que ella o su familia, sigan gobernando a través de esa persona”.

–“Yo coincido en que ya está Lizta su reelección, comentó con picardía doña Chela. Lo que falta es el procedimiento legal para que se haga realidad ese proyecto, pero eso no depende ni de las ocurrencias de la Tía ni de las ambiciones de su familia, sino de todos y cada uno de los ciudadanos con derecho al voto. Ya tendremos oportunidad de hacerle saber cuál es la voluntad mayoritaria” subrayó.

–“No hace falta esperar mucho para eso, le corrigió el poeta Casimiro. Basta con leer los comentarios en las redes sociales a la publicación sobre las ansias reeleccionistas de la mandataria para asimilar que por el momento cuenta con el rechazo total. Cualquier candidato o candidata que se identifique con su proyecto o que se presente como su continuidad recibirá el masivo repudio popular” vaticinó.

–“En temas electorales nada está escrito, apuntó con su ancestral sabiduría el gurú del grupo. Hay muchos imponderables en el camino a la sucesión estatal, y el panorama político puede cambiar de un momento a otro. Un relevo en la titularidad del Ejecutivo, por ejemplo, o que el partido guida decida cortar de tajo con todo lo que huela al grupo político de la Tía, para ofrecer una nueva propuesta al ciudadano. También tiene que ver a quién les pongan en frente. Si no hay ningún candidato que convenza al ciudadano, podría darse esa continuidad por lo menos partidista en el Gobierno” anticipó don Julián.

–“Yo solo creo en lo que veo, respondió como san Pedro doña Chela y remató señalando: “en estos momentos la evaluación ciudadana respecto a su gobernanta es contundentemente reprobatoria y así lo señalan todas las encuestas, su partido está envuelto en un tremendo escándalo de corrupción y complicidades, y la falta de resultados en nuestro terruño es lo palpable, así que claramente llevan las de perder y ni comprando votos podrán parar su debacle”.

–“Así sea” exclamaron todos sus contertulios.