PARA VÍCTOR SARMIENTO NO HAY FOCO ROJO EN ESCUELAS AUNQUE LAS EVIDENCIAS DE VIOLENCIA LLEVEN MESES

“Hemos actuado de forma inmediata”, presume, pero admite que se pretende recuperar el Cecytec como espacio público

Al asegurar que las alertas de supuestos t¡rot€os en escuelas están relacionadas con un reto viral iniciado en el norte del país y extendido hacia el centro y sur, el secretario estatal de Educación, Víctor Sarmiento Maldonado, afirmó que la situación de v¡olenc¡a no le representa un foco rojo a pesar de que este fenómeno data desde hace meses, incluso el año pasado un estudiante del Cecytec fue herido con arma blanca, y a que admitió que un objetivo es recuperar este plantel como espacio público.

Reveló que esta situación fue abordada a nivel nacional tras la convocatoria del miércoles pasado del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, por el riesgo que representan estos contenidos difundidos en redes sociales.

Autoridades educativas trabajan en coordinación con docentes y padres de familia para enfrentar la situación mediante protocolos que priorizan la prevención, y que aunque se respetan los derechos de niñas, niños y adolescentes, también es necesario establecer medidas formativas o disciplinarias, añadió.

Sarmiento Maldonado juró que ningún caso ha sido ignorado y ya se atienden los reportes en la Escuela Secundaria Federal 7 y el Cecytec, donde incluso en videos han identificado a una persona presuntamente involucrada, mediante personal del programa Convive y especialistas en psicología para detectar conductas de riesgo y brindar acompañamiento.

Dijo que en Ciudad del Carmen también aplicaron el protocolo correspondiente, mientras en el Cecytec se busca intervenir en un parque cercano señalado como punto de conflictos entre jóvenes.