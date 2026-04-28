NOMBRAMIENTO DE PABLO FUE “MADRUGUETE” DE LAYDA AL CEN DE MORENA Y VICIÓ EL PROCESO ELECTORAL 2027: PORTELA RODRÍGUEZ

-“ESTAMOS EN ESPERA DE SU RENUNCIA, COMO EXIGIÓ SHEINBAUM A LOS ASPIRANTES”

El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Campeche, Juan Francisco Portela Rodríguez, calificó como un “madruguete” a la dirigencia nacional de Morena la imposición de Pablo Gutiérrez Lazarus como coordinador estatal de la 4T y presunto candidato de ese partido a la gubernatura, en acto encabezado por la gobernadora Layda Sansores.

El albiazul alertó que este acto repite el esquema de las “corcholatas” de hace 3 años, lo cual vicia el proceso electoral de 2027 desde su origen y vulnera la ley al involucrar a funcionarios públicos y utilizar una reunión de gabinete para un “destape”, aprovechando el cambio de Luisa María Alcalde al frente del Comité Directivo Nacional morenista.

Criticó que los morenistas antes se quejaban del uso faccioso del poder, pero ahora lo ejercen sin reparos, es decir, estaban en contra de que no les tocara a ellos.

El dirigente anunció que el PAN estatal debería presentar juicios de inconformidad por violaciones al procedimiento electoral y a la función pública, “a ver si se atreve la dirigente”, y reconoció la falta de garantías ante un Tribunal Electoral y un INE que designan consejeros afines al partido en el poder.

La obligación moral es señalar, aunque el proceso ya se vició de origen, sentenció.