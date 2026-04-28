martes, abril 28, 2026
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MEGA PUENTE PARA BURÓCRATAS; DESCANSARÁN del 1 AL 5 DE MAYO; REGRESAN EL 6

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, anunció un mega puente para trabajadores del Gobierno del Estado, quienes descansarán desde el 1 hasta el martes 5 de mayo, extendiendo el periodo desde el fin de semana, por lo que el último día laboral será el jueves 30 de abril y retomarán actividades hasta el miércoles 6 de mayo.

La medida, explicó, busca favorecer la convivencia familiar y generar bienestar entre las y los empleados estatales, al considerar que estos periodos permiten un mejor equilibrio entre la vida personal y laboral.

Durante su intervención pública en el evento del ¨Dia del Empleado Estatal, la mandataria también cuestionó los esquemas laborales tradicionales que obligan a retomar actividades de inmediato tras un día inhábil, al señalar la necesidad de una mejor la “pinche organización” en los calendarios de trabajo.

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