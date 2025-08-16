EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 16 DE AGOSTO DE 2025

CAMPECHE ENTRE LOS MÁS POBRES

Un estudio del INEGI confirmó que Campeche es el séptimo peor estado en situación de pobreza multidimensional, sólo detrás de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala. La investigación concluyó que 347 mil 500 campechanos —el 36.7%— padecían de pobreza multidimensional en 2024. Está situación se define como el volumen de población cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades.

Los estados con mayores porcentajes de pobreza multidimensional, según el estudio, presentan altos niveles de rezago educativo, carencia de acceso a seguridad social y falta de servicios básicos en sus viviendas, Campeche desafortunadamente está 7.1 puntos arriba de la media nacional, pues el ingreso per cápita promedio mensual es de apenas 6 mil 192 pesos con 45 centavos.

Adicionalmente el estudio reveló que el 5.8% de los campechanos vive en pobreza extrema, que el 20.5% padece rezago educativo, que 28.5% no tiene acceso a servicios de salud, que el 51.2% no tiene seguridad social, que el 14.4% carece de calidad y espacio de vivienda, que el 28.8% no cuenta con servicios básicos en su vivienda y que el 16.9% no tiene una alimentación nutritiva y de calidad. Para poco o nada sirvieron los programas sociales del bienestar, pues estamos igual o más jodidos que antes. ¿O no?

REAPARECE TRAS LUJOSAS VACACIONES

Con la urgente necesidad de crear cualquier cortina de humo que desvíe la atención de su reciente viaje de súper lujo a Holanda, Layda Sansores mandó la orden de que se vincule a proceso a su rival político, el exdiputado federal José Luis Flores Pacheco, por un supuesto expediente de un supuesto robo del cual no existen las supuestas pruebas. Se trata de un nuevo abuso de poder de la gobernadora, que no deja de perseguir a sus críticos y opositores.

Después de 10 días de paseo, lujo y extravagancia en el viejo continente, nos comentan que Sansores reaparecerá hoy en la gira de la presidente Claudia Sheinbaum por Ixpujil, Calakmul, donde inaugurará un centro LIBRE, un reciclado espacio comunitario para ofrecer servicios de derecho y participación colectiva a mujeres de ese poblado, que aún padecen escasez de agua potable cada que revientan los tubos del acueducto que les hizo Andrés Manuel López Obrador.

Calakmul es uno de los más pobres municipios de Campeche, más de la mitad de su población vive en pobreza multidimensional y está condenada a sobrevivir por debajo de la “justa medianía” y en “humildad”, sin el privilegio de viajar a Holanda, España, Portugal o Japón, como hacen ahora los políticos de Morena que en campaña decían que no podía haber gobierno rico y pueblo pobre, pero hoy despilfarran el dinero del pueblo en sus lujos y excentricidades. ¿Qué cambió?