“FUI SU MINITA DE ORO”: ESPINOSA DENUNCIA PRESIONES ECONÓMICAS DE ROMMEL PACHECO

La doble medallista olímpica Paola Espinosa acusó a su expareja, el yucateco, Rommel Pacheco —actual director de la Conade— de presionarla para despojarla de una casa que ella había comprado en Mérida en 2013. En entrevista con Proceso, la atleta afirmó que Pacheco la obligó a venderle la propiedad “a precio de regalo” a cambio de devolverle otras dos casas que también estaban registradas a nombre de ambos.

Espinosa aseguró que ella aportó alrededor de un millón 640 mil pesos para adquirir la vivienda, mientras que Pacheco solo contribuyó con unos 200 mil. Sin embargo, dijo que terminó cediéndole la casa tras recibir presiones y amenazas. “Me quitó de todas las casas, pero ésta la quería completa… acepté por tonta, por querer terminar con él”, declaró.

Según su testimonio, la exclavadista recibió 600 mil pesos de los 820 mil que habían acordado, aunque una valuación estimó que la propiedad ya valía cerca de cinco millones de pesos. También señaló que durante la relación ella cubrió gastos mayores como autos, bienes y otras dos casas. “Para Rommel fui su minita de oro”, afirmó.

Consultado por el medio, Rommel Pacheco respondió por escrito que todos sus bienes están declarados conforme a la ley y que no hará más comentarios.