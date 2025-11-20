NO A TRANSBORDOS, PARADEROS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS Y RUTA DIRECTA AL MERCADO “PEDRO SÁINZ”, EXIGIRÁN VECINOS DE EX HACIENDA A LA ARTEC

Al confirmar que hoy a las 2 de la tarde tienen reunión en la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), para pedir fin a los transbordos, evitar paraderos muy distanciados, pues afectan principalmente a niños, abuelitos y a personas con alguna discapacidad, y para lo cual tienen ubicados los puntos que no serán en cada esquina, y ruta directa al mercado principal, vecinos de Ex Hacienda Kalá confiaron en obtener respuestas positivas. Mientras, mantienen bloqueada una calle y retenida una unidad Ko’ox.

Una ama de casa relató que expondrán las necesidades de movilidad de los vecinos y confió en llegar a un buen arreglo, pues las autoridades están para servir al pueblo y es a beneficio de todos.

Además, los choferes, que no cambiaron, son “groseritos” y no dan parada, mientras los camiones se saturan en los transbordos y queremos que haya fluidez con la ruta directa hacia el mercado “Pedro Sáinz”, afirmó, y precisó que en su caso hace 4 transbordos de ida e igual número de regreso, y que para llegar a las 8 a la escuela de su hijo (en un CAM) tiene que salir a las 6 de la mañana. “Es muy cansado”, resumió.