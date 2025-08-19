ASEGURAN QUE EN UN PLAZO DE 8 DÍAS, POR COMPROMISO DE LA PRESIDENTA, CENTROS DE SALUD TENDRÁN MEDICAMENTOS AL 100%

La gobernadora Layda Sansores anunció el inicio de la jornada extraordinaria de distribución de medicamentos en los 90 centros de salud de Campeche, con el compromiso de que en un plazo de ocho días cada unidad médica quede abastecida al 100%. Resaltó que esta acción responde a la instrucción de la presidenta de garantizar la cobertura total en beneficio de la población.

La coordinadora federal del IMSS-Bienestar, Liliana Montejo León, explicó que durante esta jornada se distribuirán alrededor de 431 mil piezas de medicamentos, adelantando un proceso que normalmente se realiza una vez al mes. Subrayó que este esfuerzo es fundamental, pues el suministro oportuno de fármacos constituye la principal herramienta para la atención médica y una de las mayores demandas de los ciudadanos.