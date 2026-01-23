TRAS AMENAZA, REFUERZAN SEGURIDAD DEL DIRECTOR DEL PENAL DE KOBÉN

San Francisco de Campeche.- A menos de 24 horas de la difusión de un video en el que un presunto grupo armado lanzara amenazas contra el director del Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, Luis Alberto Calva Luviano, Jackson Villacís Rosado, titular de la Fiscalía General del Estado de Campeche, informó que se reforzó la seguridad del funcionario penitenciario, mientras continúan las investigaciones para determinar la autenticidad del material.

Villacís Rosado confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación y se iniciaron diligencias como el reconocimiento y análisis del material, así como indagatorias para ubicar el lugar donde fue grabado e identificar a las personas que aparecen.

Señaló que el director del penal ya presentó una denuncia por las amenazas. Indicó que el video no cuenta con autoría identificada y que se analiza, en coordinación con instancias federales, si podría tratarse de un montaje o contenido generado con inteligencia artificial, sin que hasta ahora se tenga identificado a algún grupo responsable.