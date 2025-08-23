DESTROZA SU VEHÍCULO EN EL PERIFÉRICO PABLO GARCÍA Y LO ABANDONA

Por conducir a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol, el conductor de un vehículo particular protagonizó hoy en la madrugada un aparatoso hecho de tránsito sobre el periférico Pablo García y Montilla, tras perder el control en una curva, impactarse primero contra el muro metálico de contención y acabar su carrera montado en el camellón. Bajó de la unidad para huir, y no se sabe si iba acompañado (a).

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, para remitir el vehículo, un Nissan tipo Versa color blanco, a un corralón. El accidente ocurrió a la altura del relleno sanitario, y testigos dieron aviso a las autoridades. En la escena había envases de cerveza.