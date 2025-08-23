SHEINBAUM RESPALDA NOMBRAMIENTO DE LOZANO COMO EMBAJADOR EN ITALIA, PESE A SEÑALAMIENTOS DE QUE NO TIENE EXPERIENCIA Y SUS COMENTARIOS SOBRE SEXUALIDAD

Mientras la oposición mexicana y líderes de organismos como el Consejo Nacional de Nueva Derecha y de la Comisión de Economía y Propiedad Privada, criticaron el nombramiento de Genaro Lozano como embajador de Italia, por considerar que no tiene experiencia en el servicio exterior, ni el perfil de la diplomacia profesional, además de aclarar nada tiene que ver su preferencia sexual pero sí sus comentarios sobre sexualidad, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Lozano es un experto en relaciones internacionales.

La mandataria federal señaló que además de ser activista LGBT, “nos apoyó de muchas maneras”, y es una buena persona.

Cabe señalar que Genaro Lozano ha realizado polémicas publicaciones en sus redes sobre sexualidad.