MARINA RESCATA A DOS PESCADORES A LA DERIVA EN ALTA MAR

Personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de la Secretaría de Marina logró el rescate de dos pescadores que permanecían a la deriva en la embarcación “Luis Enrique VII”, luego de sufrir una falla mecánica en el motor cuando se encontraban a unas 18 millas náuticas, equivalentes a más de 33 kilómetros, al noroeste de la isla.

El reporte fue emitido por una cooperativa pesquera al Control Naval de Tráfico Marítimo, señalando que los tripulantes solicitaban auxilio. De inmediato, el Sector Naval ordenó el despliegue de una unidad tipo Defender que localizó a los pescadores y verificó que se encontraban en buen estado de salud. Posteriormente, la embarcación “Luis Enrique II” acudió al punto para realizar el remolque hacia puerto seguro. La autoridad naval exhortó a la comunidad pesquera a reforzar medidas de seguridad antes de hacerse a la mar y prevenir riesgos que pongan en peligro sus vidas.