ALTAS TEMPERATURAS Y LLUVIAS AISLADAS AFECTARÁN A LA PENÍNSULA

En Campeche se espera un fin de semana con temperaturas máximas que oscilarán entre 33 y 41 grados, acompañadas de lluvias moderadas aisladas de entre 5 y 25 milímetros en el norte, centro y sur del estado durante la tarde del sábado, derivadas de la formación de la “Vaguada Maya”. La combinación de calor y precipitaciones hace recomendable que la población tome precauciones al exponerse al sol o al salir al mar.

En Yucatán, las temperaturas alcanzarán hasta 41 grados con lluvias en el centro, sur y suroeste, mientras que en Quintana Roo el termómetro se mantendrá entre 32 y 39 grados. A nivel regional, para el amanecer del domingo se esperan mínimas de 22 a 27 grados, con vientos del sureste de 10 a 40 kilómetros por hora y rachas más fuertes en las costas. Aunque las lluvias serán escasas el domingo, se prevé un incremento a partir del miércoles con la llegada de una nueva onda tropical.

Fuente: Meteorología Yucatán