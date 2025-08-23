sábado, agosto 23, 2025
Lo último:
Nacionales

EL DIABLO ANDA SUELTO: CAMPECHE LIDERA POSESIONES Y EXORCISMOS EN MÉXICO

user editor

El diablo parece tener especial predilección por Campeche, que se ha consolidado como el estado con más casos de posesiones demoníacas en México. En 2022 se registraron 38 mil 400 rituales de exorcismo, cifras que colocan a esta entidad muy por encima de Querétaro, con 960 exorcismos en 2021, y Morelos, donde se realizaron alrededor de 100 rituales en Cuernavaca entre 2022 y 2025.

Otras jurisdicciones registran actividad mucho menor: Saltillo apenas reportó ocho exorcismos entre 2022 y 2025, mientras que La Paz, Baja California Sur, contabilizó solo un caso en 2022. La gráfica elaborada por Milenio Noticias refleja a Campeche como epicentro de estos rituales, donde la iglesia católica implementa protocolos que incluyen evaluación psiquiátrica, exorcismos y acompañamiento espiritual. Incluso durante la pandemia de covid-19, la demanda por liberarse de supuestas influencias demoníacas aumentó, consolidando la atención hacia estos fenómenos.

Fuente: Esteban David Rodríguez | Milenio Noticias

También te puede gustar

Fonacot suma esfuerzos con Canacintra para acercar sus créditos a más trabajadores

Publicad0rTelemar

EN ESTE MES DE AGOSTO SE PONDRÁ FIN AL DESABASTO DE MEDICINAS EN EL PAÍS, PROMETE SHEINBAUM

user editor

HURACÁN MILTON SE INTENSIFICA UNA VEZ MÁS A CATEGORÍA 5 Y GENERA EVACUACIONES MASIVAS EN FLORIDA

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *