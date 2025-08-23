EL DIABLO ANDA SUELTO: CAMPECHE LIDERA POSESIONES Y EXORCISMOS EN MÉXICO
El diablo parece tener especial predilección por Campeche, que se ha consolidado como el estado con más casos de posesiones demoníacas en México. En 2022 se registraron 38 mil 400 rituales de exorcismo, cifras que colocan a esta entidad muy por encima de Querétaro, con 960 exorcismos en 2021, y Morelos, donde se realizaron alrededor de 100 rituales en Cuernavaca entre 2022 y 2025.
Otras jurisdicciones registran actividad mucho menor: Saltillo apenas reportó ocho exorcismos entre 2022 y 2025, mientras que La Paz, Baja California Sur, contabilizó solo un caso en 2022. La gráfica elaborada por Milenio Noticias refleja a Campeche como epicentro de estos rituales, donde la iglesia católica implementa protocolos que incluyen evaluación psiquiátrica, exorcismos y acompañamiento espiritual. Incluso durante la pandemia de covid-19, la demanda por liberarse de supuestas influencias demoníacas aumentó, consolidando la atención hacia estos fenómenos.
Fuente: Esteban David Rodríguez | Milenio Noticias