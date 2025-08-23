CONFIRMAN TERCER CASO DE MIASIS EN CAMPECHE: ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE ABANDONO LOS MÁS VULNERABLES

La Secretaría de Salud de Campeche, encabezada por Josefa Castillo Avendaño, confirmó el tercer caso de miasis por gusano barrenador en la entidad. El paciente es un hombre de 56 años, residente de Ciudad del Carmen, quien actualmente se encuentra bajo observación médica y en proceso de recuperación tras una intervención oportuna que evitó su hospitalización.

La funcionaria advirtió que los adultos mayores en situación de abandono son los más vulnerables a esta enfermedad parasitaria, que ocurre cuando la mosca del gusano barrenador deposita sus huevecillos en heridas abiertas o tejidos expuestos. En este caso, el paciente presentaba insuficiencia vascular y lesiones en cabeza y piel, lo que facilitó la infestación. Castillo Avendaño enfatizó la importancia de cubrir heridas, usar ropa de manga larga y mantener vigilancia en personas con enfermedades crónicas o mentales, así como en niños con heridas sin atender. La secretaria recalcó que una higiene adecuada y la atención oportuna de lesiones son clave para prevenir la miasis.