Engañabobos

Quieren desviar la atención sobre los problemas que ha ocasionado la jefa del clan. Se echó en contra a toda la comunidad indígena por sus comentarios racistas y eso solo se corrige pidiendo perdón…

Los asesores de la Tía gobernanta se han dedicado a lanzar petardos a la opinión pública para tratar de desviar la atención sobre los principales problemas del Estado y olvidarnos de los frecuentes dislates discursivos de la mandataria. Pretenden presentar a una de sus hijas como víctima de la persecución judicial, mientras que intentan que el sobrino incómodo asuma un liderazgo de opinión del que carece por sus probadas limitaciones intelectuales y morales”.

–“Bien dice conocido y popular refrán, agregó el bolero don Memín, que hacerle caso a pen…jos es engrandecerlos y por eso es que las palabras del Tarado sin Cerebro, surgidas de lo más recóndito de sus vísceras no causaron el impacto que buscaban, en pocas palabras nadie le hizo caso”.

–“El asunto de la hija que está supuestamente exiliada en Europa a causa de persecución política y judicial va en el mismo sentido, reflexionó don Julián. No venía al caso subir a la agenda pública ese supuesto caso de que la acosan por defender a inocentes, ya que resulta incongruente. Siendo su mamá una destacada representante del poder político del nuevo régimen, nadie se cree el cuento de que la obligaron a exiliarse. Intenta victimizarse y hacerse la mártir pero nadie se cree sus argumentos”, aseguró.

–“Yo veo mal que quieran mater a los hijos o a los sobrinos a temas que buscan distraer la atención. Si ellos ponen en la agenda pública un asunto privado, que no se indignen cuando el pueblo les responda con la crudeza de sus señalamientos. Si quieren mantener su vida en privado y que nadie se meta con ellos y ellas, que se mantengan en el anonimato” recomendó doña Chela.

–“El trasfondo es el mismo, sugirió el poeta Casimiro. Quieren desviar la atención sobre los problemas que ha ocasionado la jefa del clan. Se echó en contra a toda la comunidad indígena del país por sus comentarios misóginos, racistas y ofensivos contra las mujeres pobres, y eso solo se puede corregir pidiendo perdón a las ofendidas, pero ellos suponen que no es necesario y que basta con abrir cajas chinas para que nos olvidemos del asunto. Están equivocados, su soberbia los hunde cada día más” aseguró.

–Leía una encuesta donde supuestamente se coloca a la mandataria en un buen lugar de aceptación popular, pero la realidad es que el repudio se manifiesta todos los días en las redes sociales. Y esto es consecuencia de su falta de trabajo, de que no hay resultados, y de que prefiere el conflicto, el pleito y el autoritarismo, en lugar de ejercer el poder con humildad y sencillez como aconsejaba su gurú. Van a seguir entrampados en esta situación hasta que no decidan enmendar el rumbo” anticipó el bolero don Memín.