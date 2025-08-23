DENUNCIAN QUE ESTEBAN HINOJOSA INCURRE EN DELITO PENAL AL EJERCER COMO “LICENCIADO” SIN TENER CÉDULA PROFESIONAL

A través de sus redes sociales, el diputado local por Movimiento Ciudadano (MOCI), Pedro Hernández MacDonald, denunció que el secretario estatal de Bienestar, Esteban Hinojosa Rebolledo, incurre en un delito penal al usurpar funciones, pues a más de 15 años de terminar la carrera aún no tiene cédula profesional, y le exigió explicar a los campechanos por qué no la tiene.

El legislador señala que su investigación es en respuesta a los minutos que el funcionario le dedicó en su página y en el Martes del Jaguar, para intentar denostarlo. A continuación el texto:

“La Usurpación de funciones es un Delito Penal señor “licenciado” Esteban Hinojosa Rebolledo, secretario del Bienestar en Campeche! Para ejercer como profesionista, primero hay que serlo! Usted terminó sus estudios de licenciatura desde el 2010 y a más de 15 años no cuenta con cédula profesional, buscadas en 2 páginas destinadas para ello, una de esas páginas es nada más y nada menos que la página de la SEP del Gobierno Federal de Morena!”.

Y agrega: “Ya que se tomó la molestia en darme unos minutos en su página y en el martes del jaguar para intentar denostarme, también me tomo mi tiempo para hacer investigaciones y este fue el resultado! Ojalá y le explique a todos los campechanos el motivo por el cual no tiene cédula para ejercer su ‘licenciatura’ don artista! Si no al menos no se ponga el título de ‘licenciado’ en documentos oficiales!”.