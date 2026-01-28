miércoles, enero 28, 2026
Lo último:
Locales

HOMBRE ESCAPA POR LA PUERTA FALSA EN VIVIENDA DE LA ESTACIÓN ANTIGUA

San Francisco de Campeche.- Un hombre perdió la vida al interior de su domicilio ubicado en la privada Ostional, en el barrio de la Estación Antigua, luego de tomar una trágica decisión.

Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias acudieron al sitio e intentaron brindarle auxilio; sin embargo, tras las maniobras correspondientes confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Al lugar también arribaron elementos de la Policía Estatal, quienes acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado.

Personal ministerial realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para continuar con los procedimientos legales.

También te puede gustar

Piden a madres no renunciar a su función en nombre de “la libertad” de sus hijos

Acusan a Layda y AMLO de promover candidatos de Morena y desacreditar a opositores

CIRCULA EN REDES: REPORTAN AGRESIÓN A JOVEN AL SALIR DE UN BAR EN LA CALLE 59

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *