HOMBRE ESCAPA POR LA PUERTA FALSA EN VIVIENDA DE LA ESTACIÓN ANTIGUA

San Francisco de Campeche.- Un hombre perdió la vida al interior de su domicilio ubicado en la privada Ostional, en el barrio de la Estación Antigua, luego de tomar una trágica decisión.

Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias acudieron al sitio e intentaron brindarle auxilio; sin embargo, tras las maniobras correspondientes confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Al lugar también arribaron elementos de la Policía Estatal, quienes acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado.

Personal ministerial realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para continuar con los procedimientos legales.