ACUSAN MANIOBRAS DE CANACINTRA NACIONAL PARA FRENAR CONTIENDA EN CAMPECHE

Correo anónimo contra el presidente de Estatal detona intervención nacional y adelanto de asamblea, afirman

San Francisco de Campeche.- Mario Alberto Alcocer Bernés, aspirante a la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Campeche, denunció la injerencia de la dirigencia nacional en el proceso interno, luego de que se adelantó la asamblea para el 30 de enero tras un correo enviado por un afiliado anónimo a la sede nacional, en el que se señalaban presuntas conductas del actual presidente estatal. Alcocer afirmó que, al enterarse de ese escrito, solicitó al secretario nacional información para conocer el contenido del señalamiento y la identidad del remitente, pero nunca obtuvo respuesta, situación que calificó como irregular y poco transparente.

Explicó que posteriormente Canacintra Nacional hizo llegar un comunicado en el que informó que la asamblea sería adelantada y supervisada por personal de la sede nacional, bajo el argumento de garantizar la legalidad del proceso, sin detallar las acusaciones ni permitir a los involucrados conocerlas o responderlas. Señaló que, aunque su planilla fue finalmente registrada, la confirmación llegó fuera de los plazos que marcan los estatutos y acompañada de condicionantes que, aseguró, buscan limitar su participación y favorecer intereses externos.

Alcocer también denunció que no se les ha proporcionado el padrón completo de votantes, pese a haberlo solicitado formalmente, y advirtió que podrían participar personas afiliadas a nivel nacional sin estar registradas ante la delegación estatal ni haber transferido las cuotas correspondientes, lo que violaría los estatutos. Afirmó que participarán en la elección, pero que impugnarán el proceso si se detectan irregularidades durante la asamblea.