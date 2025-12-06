CIRCULA EN REDES | “YO NI PANISTA SOY”: LA ASPIRANTE A DIRIGIR EL PAN EN CAMPECHE, WENDY CASANOVA, NIEGA SU AFILIACIÓN MIENTRAS AGREDE A NOTIFICADORA

A pocas horas del proceso para elegir a la nueva directiva del PAN en Campeche, la aspirante Wendy Casanova negó su afiliación al partido tras agredir a notificadores del Centro de Conciliación Laboral (Cencolab), quienes acudieron a entregarle un citatorio por una demanda que interpuso contra el instituto político por despido injustificado.

Tras la negativa, la aspirante reaccionó con violencia. En un video donde se observa a los notificadores pegando la notificación en su propiedad, Casanova salió visiblemente enojada y, al ser informada de que solo cumplían con su labor, respondió: “Me vale madres, lárguense de aquí. Váyanse de aquí porque ni panista soy” y arrancó la notificación oficial.