sábado, junio 27, 2026
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APRUEBAN LICENCIA DEFINITIVA A LAZARUS Y NOMBRAN A PRISCILA HEREDIA COMO ALCALDESA SUPLENTE; PLEITO PARA PRESIDIR TOMA DE PROTESTA

Ciudad del Carmen.-En lo que es su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, el Cabildo carmelita aprobó la licencia definitiva a Pablo Gutiérrez Lazarus y designó a Priscila Isabel Heredia Novelo como alcaldesa suplente.

Un momento bochornoso surgió a la hora de tomar protesta a la nueva autoridad, pues se pretendía que la síndica de Hacienda presidiera ese momento, incluso el ahora exalcalde se mostró a favor, pero le aclararon que el artículo 29 de la Ley Orgánica señala que cuando ya no está en funciones el alcalde, todas las acciones y gestiones las ocupa la primera regidora, lo que fue aceptado por la propia síndica.

La licencia definitiva fue aprobada con 14 votos a favor, ninguno en contra y una abstención del propio Gutiérrez Lazarus.

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