ALCALDE RATH QUIERE REDUCIR MONTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA, DENUNCIAN; ¿Y LA EMOCIÓN DE SU PATERNIDAD?

-“Si eso es capaz de hacer con su familia, qué se puede esperar del resto de la población”: abogado Miguel Carrillo

La Ley Sabina Campeche y el abogado Miguel Carrillo exhibieron al alcalde de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath, quien pretende disminuir el porcentaje del pago de pensión alimentaria al hijo que ha reconocido como legítimo, y lo califican como “temeroso de Dios, loquillo y medio mentirosillo”.

En su página oficial, la Ley Sabina Campeche refiere: “Ese señor, que responde al nombre de Juan Carlos Hernández Rath –alcalde de Escárcega– además de ser un temeroso de Dios, es todo un loquillo y también medio mentirosillo”.

Por su parte, el abogado Miguel Carrillo, a través de sus redes sociales, fue más allá al escribir: “¿Recuerdan aquel video que hizo llorar a todo Campeche; en donde un alcalde nos dio la noticia de su nueva paternidad? Pues resulta que, en algunos casos, la propaganda política, no siempre corresponde con la realidad. Hay personas tan hipócritas y miserables; que, con el fin de obtener beneficios políticos y aceptación popular, son capaces de todo, al grado de mentir para evadir sus responsabilidades”.

Y agregó: “Nada peor que un hombre y padre que regatee los derechos alimentarios de sus hijos, martirizándose intentando quedar como una víctima del engaño, aparentando ser una inocente y blanca palomita. Si eso es capaz de hacer con su familia, qué se puede esperar del resto de la población”.

Cuando alguien hace públicos sus asuntos personales, la ciudadanía también tiene derecho a saber el resultado de los mismos, sobre todo si incide en la honestidad, confianza y ética de cualquier servidor público, finalizó.