MARCHAN POR DÍA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DEL ORGULLO LGBTQ+ EN CHAMPOTÓN

Champotón.- Con motivo del Día Internacional de la Diversidad Sexual y el Día del Orgullo LGBTQ+, hoy viernes por la mañana se realizó un desfile desde el deportivo Ulises Sansores hasta la plaza grande Ángel Castillo Lanz de la cabecera de este Municipio.

Ondeando las banderas del orgullo gay, durante el derrotero integrantes de la comunidad LGBTQ+ exclamaron frases como “Justicia” y “Viva la diversidad sexual”.

Algunas participantes portaron lonas con fotografías de integrantes de la comunidad que han sido víctimas de hom¡cid¡o, entre ellas Manuelito, quien perdió la vida en 2025 y cuyo responsable ya fue sentenciado.