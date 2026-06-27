SE VA PABLO DE LA ALCALDÍA DEJANDO UNA MEGADEUDA SUPERIOR A LOS 356 MILLONES CON EL IMSS

Ciudad del Carmen.-En medio de las muestras de inconformidad al interior de Morena y aliados por el registro de varios aspirantes, Pablo Gutiérrez Lazarus dejó hoy la Presidencia Municipal para ir en busca de ser el Coordinador en Defensa de la 4T cargando en su palmarés un detalle por el cual será recordado durante muchos años: una megadeuda superior a los 356 millones de pesos con el IMSS.

Así, Pablo Gutiérrez pasará a la historia como el alcalde que dejó a los carmelitas esa herencia y estratosférica maldita, derivada de cuotas que durante sus periodos como autoridad municipal descontó a casi 3 mil trabajadores pero nunca entregó al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de multas y recargos.

Por no pagar durante su primer trienio (2015-2018), el IMSS en represalia embargó las cuentas del Municipio mediante 17 amparos indirectos, el primero de los cuales lo interpuso el 5 de julio de 2016, 9 meses después de que llegó al cargo, por lo cual desde el principio su principal estrategia fue no saldar y aguantar mediante juicios de amparo.

Al fracasar en su intento reeleccionista y dejar la Alcaldía, la deuda con el Instituto ascendía –con actualizaciones y recargos– a 363 millones 884 mil 939.10 pesos, según datos oficiales (documentos en el primer comentario).

Su sucesor, Óscar Román Rosas González rindió protesta bajo la amenaza de embargo de 7 predios de propiedad municipal (parques, instalaciones, etc.), y ante este difícil panorama logró un acuerdo con el IMSS, que a cambio del reconocimiento de la deuda y un calendario de pagos, incluyó la condonación de 120 millones de pesos de recargos.

Rosas González no sólo entregó a tiempo las cuotas al IMSS, sino que disminuyó sensiblemente la deuda total, pero en el 2021 no pudo reelegirse y regresó Gutiérrez Lazarus, quien con su segundo periodo y reelección llegó a la megadeuda.

Los más perjudicados por el robo de las cuotas del IMSS siempre han sido los trabajadores municipales, quienes viven bajo el continuo temor de ser privados de las prestaciones médicas y sociales.

Ese es el AmorXCarmen que ahora Pablo pretende aplicar en el Estado, pero de este tema aún hay más.

Fuente: Visión Política Noticias.