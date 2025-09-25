FISCALÍA YA DIO CARPETAZO, DENUNCIAN FAMILIARES DE 3 PERSONAS SECUESTRADAS EN AGOSTO PASADO EN AGUACATAL

Escárcega.- En espera de las autoridades estatales, y al denunciar que la Fiscalía General del Estado de Campeche ha dado carpetazo al asunto, familiares de Julio Chavarría, Miguel López Jiménez y Luis Jiménez Pérez, secuestrados el pasado 15 de agosto en un rancho de Aguacatal, se plantaron a la entrada del recinto donde el alcalde Juan Carlos Hernández Rath rendirá su Informe de labores.

Ante el subsecretario de Gobierno, Aureliano Quirarte, expresaron que siguen sin saber dónde están sus familiares, y acusaron que no ven a las autoridades haciendo su trabajo de buscarlos.

Funcionarios del Gobierno del Estado y legisladores invitados sólo los miraron de reojo.