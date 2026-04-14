MUERE ABUELITO TRAS SER APUÑALADO POR RESISTIRSE A UN ASALTO EN ZONA RURAL DE CANDELARIA; ¿Y LA SEGURIDAD QUE PREGONAN LAYDA Y MARCELA?

Candelaria.- Pablo López Guzmán, de 61 años de edad y encargado de la Tienda del Bienestar de “El Pedregal”, en el Municipio de Candelaria, falleció en el Hospital IMSS-Bienestar “Dr. Janell Romero Aguilar” de Escárcega, tras ser herido con arma punzocortante en cuello y abdomen la mañana de ayer lunes 13 de abril.

Versión de vecinos indica que el sexagenario se opuso a un asalto, y en respuesta uno de 2 delincuentes lo hirió y huyeron con un botín hasta el momento no cuantificado.

El sexagenario fue trasladado de emergencia al hospital, donde el esfuerzo del personal médico no fue suficiente para salvarle la vida.

Hasta el momento no se sabe si hay algún detenido o si las autoridades realizaron algún operativo por la zona, cuyos habitantes están alarmados por la llegada de hechos violentos.

Con información de Visión Política Noticias.