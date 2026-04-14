LA BASE DE LA RESISTENCIA

Resulta que una encuestadora patito, o la que fue contratada por los Listos para apoyar a su candidata les dijo que el 30% de los encuestados no va votar por ellos

Don Julián inició la charla vespertina con sus amigos de tertulia, para referirse a un interesante sondeo de la consultora Insightt, que revela un dato que ha llamado la atención de propios y extraños.

“Hay dos elementos de sumo interés que deberíamos analizar, recomendó. Primero, se trata de una de las pocas consultoras que le otorga el primer lugar en las preferencias a la. pupila Lista de la Tía gobernanta. No es una gran distancia ciertamente, observó, porque le concede 19 por ciento mientras que a la diputada Chio y al edil Carmelo les otorga 16 por ciento a cada uno. En el último lugar está el Senecto Senator Roncoa con el 12 por ciento”.

“El otro dato interesante, abundó el viejo Julián, es que el 30 por ciento de los encuestados respondió que no apoya a ninguno de las opciones que les presentaron o que simplemente no piensa votar por los guindas. Otro 7 por ciento contestó que “no sabe” es decir hay un 37 por ciento que no está entregado al oficialismo” subrayó.

–“Este elemento escondido bajo el rubro de “no sabe” o “no ha decidido” suele ser englobado entre los indecisos o los abstencionistas, ilustró el poeta Casimiro. Y por tratarse de una cifra que ronda entre el 10 y el 17 por ciento, resulta que son los de esta base electoral los que a final de cuentas inclinan la balanza, los que esperan hasta lo último para decidir o que simplemente no responden lo que realmente piensan por temor a represalias, pero casi siempre votan contra el sistema”.

–“A ver, a ver, interrogó doña Chela, díganme si estoy entendiendo bien. Resulta que una encuestadora patito, o la que fue contratada por los Listos para apoyar a su candidata les dijo en su cara que el 30% de los encuestados no va a votar por ellos? Eso verdaderamente está ‘cañon’ y debió haber sido un duro golpe para los asesores y promotores de la Lizta” remató.

–“Anótalo comadrita, intervino el bolero don Memín, como otro golpe de realidad para esa gente que se cree invencible. El payaso chilango ha repetido hasta el cansancio que van a arrasar en los comicios, repitiendo lo que eran “carros completos” de la era dorada del tricolor, pero con estos números deberían sentarse a meditar que las cosas no son como ellos creen”.

-“No se lo olviden que ese 30 por ciento que salió en la encuesta mencionada, completó el viejo Julián, no nos es desconocido, ni surgió de la nada. Por el contrario, es el porcentaje a tres tercios que prevaleció en la pasada elección a la gubernatura y es, de entrada, la base de rechazo total a la permanencia del partido guinda en el poder. Sí les debe haber dejado preocupado confirmar que nada han avanzado y, por el contrario, cada día pierden más respaldo, lo que es bueno para los que estamos en la resistencia” concluyó.