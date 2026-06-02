EL GOBIERNO DE TABASCO COMBATE LA INSEGURIDAD ¡RETIRANDO VIDEOCÁMARAS DE CASAS Y HASTA DE TEMPLOS!

-“CELEBRA LA DELINCUENCIA”: AUDELINO MACARIO

En sus redes sociales, el periodista de investigación Audelino Macario denunció que, basándose únicamente en la sospecha de que eran utilizadas de manera irregular en apoyo a algún grupo criminal, la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco retiró el pasado fin de semana 53 cámaras de videovigilancia de domicilios particulares.

Así, sin orden judicial, entre los equipos retirados por la corporación se encuentran dos cámaras instaladas en un templo de la Iglesia Nacional Presbiteriana, ubicado en la céntrica calle Ignacio Zaragoza, de la capital tabasqueña. Integrantes de esa congregación religiosa señalaron que las videocámaras fueron colocadas para proteger el edificio, ya que han sido víctimas de robos.

La justificación del operativo, denominado “Halcón Ciego”, fue evitar que delincuentes pudieran monitorear lo que ocurre en las calles para fines ilícitos. Policías, con apoyo de militares, recorrieron diversas zonas de Villahermosa retirando equipos de videovigilancia instalados en presuntos puntos de observación.

En contraparte, la queja común es que, sin presentar orden judicial alguna, los agentes llegaron a domicilios particulares y retiraron unidades de videograbación colocadas por ciudadanos preocupados por la alta incidencia delictiva. Incluso en colonias como El Espejo, vecinos argumentaron que las cámaras ayudan a inhibir delitos, por lo que ahora se sienten en estado de indefensión.

Paradójicamente, la policía de Tabasco afirmó que estas acciones formaron parte de recorridos de vigilancia e inspecciones preventivas “con el objetivo de inhibir la comisión de delitos, reforzar la presencia policial y garantizar mayor seguridad a la población”.