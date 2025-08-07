EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 07 DE AGOSTO DE 2025

SIGUEN LIBRES DOS VIOLADORES.

La columna Templo Mayor, de Reforma, da seguimiento a la violación que sufrió la estudiante Susan Saravia por parte de tres depravados jóvenes, dos de los cuales siguen gozando de la protección que brinda Morena a los delincuentes. Nos informan que mientras este caso sigue sin recibir justicia, la gobernadora Layda Sansores viaja por Holanda ignorando vivir en esa medianía que tanto pregona la presidenta Sheinbaum, aunque nadie de su partido le haga caso.

“El Cuarto Informe de gobierno de Lady Censuras, perdón, Layda Sansores tuvo una duración de dos horas y 50 minutos. Y aunque la gobernadora morenista estuvo hable y hable, ni una sola palabra dijo sobre el nuevo escándalo que hay en Campeche. Se trata del caso de Susan Saravia, una joven de 22 años que denunció haber sido agredida sexualmente y de manera tumultuaria por tres hombres. Según sus dichos, los agresores son protegidos por el gobierno de Sansores.

El ataque fue en marzo pasado y hasta ahora sólo hay un detenido; los otros dos siguen prófugos. El caso ha cobrado notoridad internacional, no sólo por lo terrible de la agresión sino porque recuerda otro similares, como el de “La Manada”, en España. ¿Y la gobernadora? Bien, gracias, está más ocupada censurando periodistas. Para eso sí sirve la justicia en Campeche.”

Y pese a que ya dieron la cara un par de víctimas más de los mismos 3 violadores, dos siguen gozando impunidad, mientras Lady Censuras, perdón, Layda Sansores viaja por el mundo. Así, ¿quién defiende a las mujeres?

PODER JUDICIAL, SERVIL AL EJECUTIVO.

Reforma publica el martes un llamado enérgico que hace la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) a las autoridades para garantizar la libertad de expresión frente a los actos de censura y hostigamiento a periodistas, medios de comunicación, activistas y ciudadanos en distintas entidades del país.

Reforma menciona en particular, los casos de “el del diario digital Tribuna de Campeche, al que una Jueza le impuso un interventor jurídico para que revise los contenidos previo a su publicación. También, la vinculación a proceso de Jorge Luis González Valdez, vinculado a proceso por el delito de incitación al odio y a quien le prohibieron mencionar en sus publicaciones a la gobernadora Layda Sansores” y la “Ley Censura” que promovió el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

Ana María Kudisch, presidenta de la BMA, advirtió que cualquier intento de silenciar voces críticas, manipular la información pública o restringir el debate libre y plural es una inadmisible amenaza al Estado Constitucional de Derecho y a la convivencia democrática, al tiempo que exhortó a los organismos autónomos y al Poder Judicial a actuar con firmeza ante cualquier violación a la libre expresión.

Ojalá tenga oportunidad una comisión de la BMA de viajar a Campeche a corroborar lo corrompido y podrido que está aquí el Poder Judicial, que con este Gobierno de Todos entró en pánico y se volvió inútil, y se ha relegado a sirviente del Ejecutivo.